Родители сменили предпочтения

В детских лагерях недобор. Спрос на летние смены упал примерно на четверть по сравнению с прошлым годом, выяснил “Ъ FM”. Родители признаются, что цены на такой отдых не укладываются в бюджет. По оценке Ассоциации программных детских лагерей, в большинстве учреждений путевки подорожали в среднем на 10-15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Традиционно самые дорогие лагеря языковые. В этом сегменте клиенты выбирают программы дешевле и с бронированием тянут до последних дней, рассказал основатель сети EnjoyCamp Александр Медведев:

«Спрос есть, но люди выбирают более дешевые программы, потому что цены выросли, и это очень чувствуется. Мы видим, что спрос перетекает именно туда. У нас самый высокий ценник — порядка 140 тыс. руб. за 14 дней. Есть программа за 100-110 тыс. руб., и вот заметно, что ею интересуются больше.

Также виден такой тренд, что люди покупают все в последний момент. У нас и весна так заполнялась: большое количество путевок было продано за неделю до начала смен. Несмотря на то, что мы клиентам предлагаем более выгодные условия при раннем бронировании, они все равно предпочитают чуть переплатить, но уже когда точно понимают всю ситуацию».

Цены на путевки разнятся в зависимости от региона. В Подмосковье, например, двухнедельные смены обойдутся примерно в 90 тыс. руб., а в «Артек» — вдвое дороже. Многие родители предпочитают городские дневные лагеря. В Москве это 20-25 тыс. руб. за неделю. Но некоторые в этом году решили и вовсе сэкономить на отдыхе, отправив детей на лето к родным, говорит сооснователь Школы мужества Роман Овчинников:

«Есть снижение рынка, мы его чувствуем.

В последнее время наша компания год от года росла в полтора раза. Было 600 детей, затем 900, 1,3 тыс., 1,8 тыс. и в последний год — 2,5 тыс. В 2026-м мы планировали выйти на 3 тыс. заявок. Готовили всю инфраструктуру и так далее, но в итоге этот год показал, что идет откат. Пока в лучшем раскладе у нас будет 2,2-2,5 тыс. участников.

Что-то изменилось, люди стали аккуратнее с точки зрения распределения семейных бюджетов. Некоторые клиенты напрямую нам говорят, что лучше эти деньги потратят на совместный отдых или, условно, уедут к бабушке. Кроме того, есть тревога, связанная с атаками беспилотников: кто-то из родителей волнуется и не хочет в принципе куда-то ребенка отпускать. Комплекс факторов, по нашим оценкам, приведет к снижению рынка на 20-25% в этом году.

Мы в Истринском районе организуем туристические слеты для мальчишек. Основная идея — мужская среда. Наставники, педагоги, спортивные тренеры — все мужчины. Стандартные запросы родителей: ребенок сидит в телефоне, ему ничего не надо, он не хочет учиться, и задача — включить его в более активный образ жизни. Он к нам приезжает, учиться работать топором, помогать на кухне, следить за костром, ставить палатку, выступать на сцене. В конце дети уже говорят, что все круто, они почувствовали себя сильными, смелыми и умелыми. Обычно турслет длится дней пять-шесть и стоит в среднем 45-50 тыс. руб.».

В этом году существенно расширился выбор лагерей на морских курортах — на рынок вернулись здравницы Анапы. Их 24. За последнюю неделю новых выбросов мазута на берег не было, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Постепенно, после заключения Роспотребнадзора, открываются пляжи. И лагеря на Черном море зачастую оказываются дешевле подмосковных, отметил председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов. Он поделился тем, как найти выгодные условия:

«Детский отдых — один из самых дорогих видов туризма, потому что речь не просто про койку и номер. Это большое количество персонала, сравнимое с отелем. Кроме того, это огромная территория, которая обязана быть таковой в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это особенности безопасности, организации процессов, безостановочный контроль и прочие моменты.

Конечно, мы сейчас ищем любые способы для того, чтобы находить дополнительное финансирование. Так, в прошлом году, когда в Анапе море было недоступно, очень многие лагеря тем или иным способом нашли возможность создать бассейны, аквазоны.

Такие вызовы нас делают сильнее, но это не значит, что мы очень любим жить в таких условиях, честно говоря.

При этом у туроператоров в Москве, которые продают путевку, условно, ко мне в лагерь, она стоит за 200 тыс. руб. Но у меня ее стоимость как была 70 тыс. руб. два года назад, так и осталась. Есть такой лайфхак: заходите в реестр детских лагерей региона, выбираете конкретный вариант. При этом очень важно, чтобы он имел сертификацию именно как детский лагерь, а не база отдыха или отель. Это нужно тоже верифицировать и понимать. Стоимость непосредственно койко-дня в таком лагере — 3,5 тыс. руб., и это цена хорошего места».

В прошлом году в России открылись более 400 новых детских лагерей. Сейчас, по данным Российского союза туриндустрии, всего в стране работает порядка 40 тыс. таких организаций.

Светлана Белова