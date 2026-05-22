Мир устремился в бездну тревожности

Журнал The Lancet опубликовал исследование, показавшее рост числа людей с проблемами с психическим здоровьем до 1,2 млрд. Они стали основной причиной инвалидности во всем мире, обогнав сердечно-сосудистые заболевания, рак и заболевания опорно-двигательного аппарата.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet, в 2023 году почти 1,2 млрд человек во всем мире страдали психическими расстройствами, что в два раза больше по сравнению с 1990 годом (+95,5%).

Ученые из Университета Квинсленда и Квинслендского центра исследований психического здоровья (QCMHR) в Австралии и Вашингтонского университета в США изучали тенденции в отношении 12 психических заболеваний в 204 странах. Изучались, в частности, шизофрения, несколько видов расстройств (тревожное, большое депрессивное, биполярное и расстройство аутистического спектра), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства пищевого поведения и тревожные расстройства.

Исследователи обнаружили рост заболеваемости по всем 12 расстройствам. Самыми распространенными заболеваниями оказались тревожность и депрессия. Наименее распространенными — анорексия, булимия и шизофрения.

Авторы исследования говорят, что психические расстройства все чаще становятся одной из ведущих причин инвалидности, причем больше всего от них страдают женщины в возрасте от 15 до 39 лет.

У женщин чаще диагностировали тревожность и депрессию, в то время как СДВГ, расстройства поведения и аутизм чаще встречались у мужчин. В общей сложности в 2023 году с психическими расстройствами во всем мире жили 620 млн женщин и 552 млн мужчин.

Ученые отмечают, что до пандемии COVID-19 тревожность, депрессия и некоторые другие виды расстройств уже демонстрировали некоторый восходящий тренд. Во время и после пандемии он только усилился. Тревожность достигла пика и оставалась высокой в течение всего 2023 года.

«Эти растущие тенденции могут отражать как сохраняющиеся последствия стресса, связанного с пандемией, так и долгосрочные структурные факторы, такие как бедность, незащищенность, насилие и снижение социальной сплоченности»,— отметил соавтор исследования Дэмиен Сантомауро из Квинслендского центра исследований психического здоровья. В комментарии для CNN ученый отметил, что «был искренне шокирован масштабом проблемы».

Авторы исследования полагают, что для решения растущей проблемы потребуются постоянные инвестиции в системы охраны психического здоровья, расширение доступа к медицинской помощи и скоординированные глобальные действия для лучшей поддержки наиболее уязвимых групп населения.

Екатерина Наумова