Путин включил оператора Запорожской АЭС в перечень владельцев ядерных материалов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который официально разрешает АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» владеть ядерными материалами и установками. Документ опубликован на портале правовых актов.

Изменения вносятся в указ № 556 от 27 апреля 2007 года «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации». Поправки расширяют перечень юрлиц, которые могут иметь в собственности ядерные материалы и ядерные установки.

Согласно тексту указа, в перечень владельцев ядерных материалов добавлен пункт: «Акционерное общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", г. Москва». Одновременно из обоих списков исключены некоторые прежние организации (пункты 27 и 29), а также уточнены названия и местонахождения АО «ОрионИнвест» (Певек, Чукотский автономный округ) и АО «Росатом Лизинг» (Москва).

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она находится под контролем российских войск с марта 2022 года, а в октябре 2022 года была включена в собственность России.