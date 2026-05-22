Минюст пополнил реестр иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов проект «После», активистку Вилюю Чойнову, журналистку Ольгу Орлову, правозащитника Станислава Дмитриевского.

Станислав Дмитриевский (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщается в пресс-релизе Минюста, все указанные лица проживают за пределами России. Они, в частности, создавали и распространяли материалы других иноагентов.

В реестре иностранных агентов — 1208 организаций и физических лиц, в том числе исключенных из списка. В случае нарушения законодательства о иноагентах грозит уголовная ответственность.