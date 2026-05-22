В Госдуме предложили не использовать слово «Россия» на неофициальных соревнованиях
Депутат от Татарстана Рустам Калимуллин стал одним из инициаторов законопроекта об ограничении использования названий «чемпионат России», «первенство России» и «Кубок России» для неофициальных соревнований. Соответствующий документ направили в комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту.
Чемпионат России по художественной гимнастике
Отмечается, что только официальные соревнования могут носить статус чемпионата, первенства или Кубка России и должны быть включены в Единый календарный план.
Согласно документу, организаторы спортивных мероприятий будут обязаны согласовывать проведение межрегиональных, всероссийских, региональных и межмуниципальных соревнований с соответствующими спортивными федерациями.
В пояснительной записке говорится, что мероприятия, проводимые без согласования с Минспортом России, могут не иметь необходимого медицинского сопровождения, квалифицированного судейства и не отвечать требованиям безопасности.
Также предлагается ввести аккредитацию тренеров, работающих в определенных видах спорта.