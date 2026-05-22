Суд изменил меру пресечения бывшему топ-менеджеру пермского завода «Машиностроитель»

В Прикамье суд освободил из-под домашнего ареста экс-первого заместителя АО «ПЗ «Машиностроитель» Сергея Мезенцева. Как сообщает «РБК Пермь», мера пресечения обвиняемому изменена на запрет определенных действий. Господин Мезенцев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере на 100 млн руб. и растрате 600 тыс. руб. Еще один бывший член управленческой команды «Машиностроителя» Виталий Волчек и бизнесмен Дмитрий Зайцев находятся под стражей.

По версии следствия, они вместе с предпринимателем Андреем Рожковым совершили мошенничество при закупке оборудования для модернизации оборонного производства на сумму более 100 млн руб. Господин Рожков признал вину и был освобожден под подписку о невыезде. Сергею Мезенцеву инриминировано еще и хищение 600 тыс. руб. средств предприятия, израсходованных на юридическую помощь.