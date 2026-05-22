Книжный «Буквоед» появится в столице до конца года

Первый книжный магазин «Буквоед» откроется в Москве до конца года, сообщил «Ъ» представитель компании. Изначально сеть магазинов работала в Петербурге, однако руководство «Читай-город — Буквоед» решило изменить концепцию и распространить петербургский бренд на федеральный уровень. Раньше по такой модели работал только «Читай-город».

«С точки зрения аудитории бренда "Буквоед" мы видим значимые отличия с аудиторией "Читай-города". В связи с чем мы рассматриваем создание на базе обновленной концепции "Буквоед" магазина небольшого формата, около 100 квадратных метров с фокусом на бестселлеры и лайфстайл ассортимент», — говорит гендиректор ОРС «Читай-город— Буквоед» Александр Брычкин. По словам топ-менеджера, до конца этого года компания намерена открыть 2-3 подобных магазина для тестирования формата и при успехе — масштабировать его на всю Россию. Инвестиции в обновленный концептуальный магазин составляют до 100 тыс руб. на квадратный метр.

Юлия Юрасова