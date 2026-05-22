Reuters: Белый дом пытался запретить половину машин для голосования в США

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году пыталась запретить использование машин для голосования, используемых в более чем половине штатов, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, для обоснования запрета высокопоставленный советник Белого дома Курт Олсен просил Министерство торговли США признать часть компонентов таких машин угрозой национальной безопасности страны.

Машина для голосования — общее название устройств, которые используются на выборах в США для приема и подсчета голосов. Самый распространенный сегодня тип — устройства с сенсорным экраном (Ballot Marking Device), которые после выбора кандидата печатают бумажный бюллетень; избиратель проверяет его и опускает в сканер для подсчета. Такие машины позволяют голосовать людям с ограниченными возможностями. Реже применяются системы прямой электронной записи (DRE) без бумажного следа — от них во многих штатах отказываются из-за уязвимости для взлома и невозможности перепроверить итоги голосования.

По словам собеседников агентства, господин Олсен приводил конспирологическую теорию, согласно которой машины были взломаны венесуэльцами с целью не позволить господину Трампу победить на выборах 2020 года. От плана в итоге отказались: в администрации не смогли найти доказательств вмешательства венесуэльцев.

В 2020 и 2021 годах протрамповские СМИ заявляли о том, что результаты выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были сфальсифицированы, а машины для голосования компании Dominion Voting Systems «подкручены». В результате в 2023 году Fox News выплатила ей компенсацию $787,5 млн в рамках дела о клевете в связи с ложными заявлениями о фальсификации выборов, а позднее сходное соглашение с компанией заключил американский портал Newsmax. Он согласился в досудебном порядке выплатить компенсацию в размере $67 млн.

Елизавета Труфанова