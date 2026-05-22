Марко Рубио не развеял туман

Президент США Дональд Трамп, грозивший значительно сократить американское военное присутствие в Европе, неожиданно объявил об отправке в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. Это произошло за считаные часы до встречи госсекретаря США Марко Рубио с главами МИДов стран НАТО в Швеции, на которой союзники ждали от него большей ясности относительно передислокации американских войск. Но какой-то конкретики европейские партнеры пока так и не услышали.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Угрозы относительно возможного вывода войск США из Европы при президентстве Дональда Трампа звучали неоднократно. Американский президент то и дело обвинял союзников в том, что они не вкладывают достаточно средств в собственную оборону, ожидая поддержки США, но при этом сами не готовы оказывать ответные услуги. Отказ партнеров по НАТО поддержать Вашингтон в войне с Ираном стал для Трампа серьезным триггером — тем самым члены НАТО, по его мысли, с треском провалили проверку на способность помочь Соединенным Штатам.

И тогда глава Белого дома решил их немного наказать. 1 мая Пентагон объявил о выводе из Германии, канцлер которой Фридрих Мерц заявлял, что у США нет стратегии выхода из войны с Ираном, около 5 тыс. военнослужащих после «тщательного анализа структуры сил министерства в Европе». А затем стало известно, что США отменили отправку в Польшу 4 тыс. военнослужащих. Пентагон затем пояснил: речь идет о задержке ротации, а не сокращении.

При этом телеканал CNN со ссылкой на документ Пентагона с обоснованием этого решения сообщал, что ведомство отменило развертывание бронетанковой бригады в Польше из-за разочарованности в союзниках.

Но 21 мая Дональд Трамп неожиданно объявил: США направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих. В соцсети Truth Social он пояснил, что принял это решение в связи с его отношениями с президентом Польши Каролем Навроцким, «успешно победившим на выборах», в ходе которых Трамп его поддерживал.

Кароль Навроцкий поблагодарил президента за дружбу с Польшей и эффективные решения, заверив, «что будет стоять на страже польско-американского союза». Замглавы польского Минобороны Павел Залевский вскоре сообщил, что его ведомство построит городок для размещения американских военных и их семей.

Непоследовательность администрации Трампа, тем более в столь чувствительном вопросе, начала раздражать союзников по НАТО, которые ожидают ясности в оборонной стратегии США, рассказали газете Financial Times (FT) дипломаты из стран—членов альянса. По данным FT, представители европейских стран планировали добиться разъяснений о будущем военного присутствия США в Европе от госсекретаря США Марко Рубио на встрече в Швеции, где 21–22 мая собрались главы МИДов стран НАТО.

Марко Рубио прибыл в Хельсингборг в пятницу и первым делом провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте. Но никакой ясности в этот вопрос госсекретарь не внес. Он лишь повторил в очередной раз, что Дональд Трамп очень разочарован в союзниках, и тут же обозначил: вопросы, связанные с реакцией союзников на войну на Ближнем Востоке и американским военным присутствием в Европе, нужно обсуждать на уровне лидеров альянса, но не министров.

При этом он подчеркнул, что сотрудничество с НАТО продолжается, а развертывание дополнительного подразделения ВС США в Польше — часть американских обязательств перед союзниками.

«Это (переброска войск.— ‘’Ъ’’) не наказание, это просто продолжающийся процесс, который существовал и до всех этих недавних заявлений, напряженности и всего остального. Это процесс, который будет продолжаться, и, я думаю, в очень позитивном и продуктивном направлении»,— подчеркнул Марко Рубио на совместной пресс-конференции с Марком Рютте.

Конкретные решения, вероятно, будут оглашены только на предстоящей в июле в Анкаре встрече лидеров стран—членов НАТО. Марк Рютте, однако, уже готовит союзников к постепенному снижению роли США в обеспечении безопасности Европы. «Этого следовало ожидать. Мы знаем, что будут произведены корректировки, США должны переключить внимание, например, на Азию»,— заявил он на нынешней встрече в Швеции. Но при этом постарался немного подсластить пилюлю, заверив союзников, что этот процесс пройдет «упорядоченно» и «со временем», а США не откажутся полностью от гарантий европейской безопасности.

Лусине Баласян