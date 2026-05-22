Хорошему дружиннику многое мешает

Добровольные народные дружины (ДНД) могут получить собственную курирующую организацию по типу «Юнармии» или «Движения первых». Такую идею выдвинули 22 мая участники круглого стола в Госдуме. Важность темы защиты общественного порядка сложно переоценить, уверены депутаты и правоохранители, хотя с полномочиями дружинников и финансированием ДНД еще только предстоит разобраться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Говоря о распространенных в советскую эпоху народных дружинах, нужно учитывать и опыт тех времен, как положительный, так и отрицательный, подчеркнули участники круглого стола. Как отметил вице-спикер Думы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), ДНД нередко были организованы формально и не предполагали особых усилий государства в части статуса дружинников, стандартизации и материального поощрения. «Тема до боли родная, выстраданная»,— подчеркнул единоросс.

Игнорировать ее нельзя, ведь властям предстоит столкнуться с новыми вызовами, уверен он: «В обществе серьезное напряжение, а любая тревога может вызывать последствия». Участники боевых действий, вернувшись с победой, «привнесут изменения общественного порядка не только с точки зрения положительных примеров», предупредил вице-спикер со ссылкой на собственный опыт работы с ветеранами Афганистана: «Я хорошо понимаю тот синдром, который мы хоть и формально обсуждаем, а по большому счету так до сих пор не смогли сформулировать в должной мере реабилитационные мероприятия, которые необходимы человеку, который прошел войну».

Нынешние ДНД существуют в двух форматах — одобренная муниципалитетом НКО с приданной территорией либо дружина казачьего сообщества, напомнил глава комитета Думы по региональной политике Алексей Диденко (ЛДПР).

Всего в России 10,7 тыс. зарегистрированных ДНД, а лидером по их числу остается Татарстан, где в 1,4 тыс. дружин задействованы 19 тыс. человек.

Однако «в некоторых регионах в реестре дружины есть, но деятельности они не ведут», посетовал депутат.

Причины такой пассивности — отсутствие финансирования, кадровые проблемы, нечеткое межведомственное взаимодействие и общая устарелость профильного законодательства, рассудили участники круглого стола. По мнению господина Диденко, среди прочего властям предстоит озаботиться подготовкой самих дружинников и чиновников, разработать типовые соглашения муниципалитетов с ДНД, совершенствовать грантовую поддержку и «оцифровать» статус дружинников — например, посредством профиля на «Госуслугах» по аналогии с профилем волонтера.

Разобраться предстоит и с полномочиями членов ДНД. Вопрос остро дискуссионный и обсуждается юристами, сообщил депутат Юрий Синельщиков (КПРФ). Одни предлагают установить возможность применения дружинником силы, другие говорят, что это будет противоречить нормам, закрепляющим такое право лишь за уполномоченными лицами, и рекомендуют оставить за ДНД в основном «профилактическую деятельность», поделился коммунист. «Если даем мандат на применение силы, он потянет институциональные изменения»,— согласился Алексей Диденко, хотя и припомнил, что «даже в советское время право на доставление было».

Командир ДНД Волгограда Сергей Коротенко доложил о ситуации «на земле». С 2014 года финансирование дружины сократилось в четыре раза, количество членов — в те же четыре раза, до 50 человек.

На патрули выходят преимущественно пенсионеры старше 60 лет, посетовал дружинник: «Ходит полковник, 85 лет! А молодежь не идет, хоть стреляйте! Все говорят: дай денег…»

В результате количество пресеченных с участием дружинников правонарушений сократилось в 58 раз, с 7,3 тыс. до 125, заключил господин Коротенко: «Дружинников-то нет».

Он же предложил участникам круглого стола выйти с инициативой о создании Всероссийского штаба народных дружин по охране общественного порядка и защите госграницы. Он должен координировать деятельность ДНД на федеральном уровне по аналогии с «Юнармией», «Движением первых», «Волонтерами победы» и др. «Я уверен, президент согласится»,— добавил дружинник. Тот же штаб сможет заняться вопросами финансирования, пропаганды ДНД на телевидении и в интернете, создания центров подготовки и обучения, определения правового статуса и полномочий членов ДНД. Самих же дружинников в Год волонтера было бы логично отнести к «добровольцам правопорядка», считает Сергей Коротенко: «Это возможность привлечь внимание к проблемам и инициативам неравнодушных граждан».

Обсудить эту и другие инициативы господина Коротенко тут же пригласил к себе представитель МВД Леонид Веденов: «В условиях сохраняющегося кадрового дефицита это очень важно, поскольку граждане, дружины и другие формирования формируют консолидированные силы правопорядка на территории». Мнение участников круглого стола в части совершенствования законодательства, повышения уровня технической оснащенности ДНД, их материального обеспечения и социальных льгот представитель министерства полностью разделил.

Григорий Лейба