В Самаре возбуждено дело об организации терминалов пропуска трафика для звонков с территории Украины

В Самарской области пресечена деятельность участника преступной группы, причастного к организации абонентских терминалов пропуска трафика и виртуальных телефонных станций, предназначенных для звонков с территории Украины в целях хищения денег у граждан России. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ следственным управлением УМВД по Самаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой». Максимальное наказание предусматривает 6 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Сабрина Самедова