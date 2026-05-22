Рубль добавил путешественникам уверенности

Крепкий рубль оживил туристический рынок. Как отмечают игроки рынка, только с 19 мая количество проданных путевок выросло на треть по сравнению с предыдущей неделей. А в отдельных случаях спрос увеличился почти вдвое. Особенно активно россияне начали бронировать поездки в Турцию, Египет, Вьетнам и Китай.

Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

На фоне более выгодного курса недельный отдых за границей на двоих теперь можно найти по цене ниже 100 тыс. руб., рассказали “Ъ FM” в пресс-службе Level.Travel:

«Положительная тенденция есть и в турах по России, и в Абхазию, хотя влияние курса валюты на такие поездки неочевидно. Структура продаж тоже немного поменялась. Поездки в Турцию нарастили долю с 38% до 43%. Есть небольшой рост доли у Вьетнама и Китая, стабильные позиции у Египта и Таиланда. А вот доля России в проданных за последние дни турах сократилась с 15% до 9%.

Средний чек ощутимо снижается, прежде всего при размещении в недорогих отелях.

По данным Level. Travel, тур на двоих с перелетом и проживанием на 7 ночей в Турции в отеле 3-4 "звезды" стоит в среднем 98 тыс. руб. вместо 114 тыс. руб. неделей ранее. Уверенные 4 "звезды" теперь обойдутся в 120 тыс. руб. вместо 130 тыс. руб. Отдых в 5-звездных отелях Турции пока не реагирует на курс рубля, средний чек все так же составляет 195 тыс. руб. При этом туры в Египте тоже стали доступнее. Двоим отдохнуть неделю в гостинице категории 4 "звезды" стоит в среднем 112 тыс. руб. вместо 122 тыс. руб., 5 "звезд" — 159 тыс. руб. вместо 172 тыс. руб.».

Похожую динамику наблюдают и другие сервисы. В Ассоциации туроператоров ожидают, что по азиатским направлениям падение цен продолжится ближайший месяц, а стоимость путешествий в Турцию будет зависеть от наличия горящих туров. Начальник отдела продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская отмечает, что с начала мая подрос интерес покупателей и к более эксклюзивным предложениям:

«Последние пару недель мы фиксируем увеличение продаж. Курс рубля крайне выгодный для покупки зарубежных туров.

Все цены в долларах и евро, которые мы получаем от партнеров, конечно же, переводятся по курсу в нацвалюту. И когда этот курс ниже, то рублевая сумма получается тоже ниже. И те, кто думал об отпуске, обсуждал бюджет, уже приходит с деньгами со словами: "Ух ты, какой хороший курс!"

В лидерах сейчас Турция, потому что летом многие хотят поехать в безвизовые страны, отдохнуть на море. На втором месте, как ни странно, Мальдивы. Лето считается там несезоном, но на самом деле погода-то остается хорошей. Тур в хороший отель на недельку на двоих можно попробовать уложить в 600-800 тыс. руб. на двоих. Но если вы хотите самый лучший отель, то тогда цены скакнут уже за 1 млн руб.».

Авторы исследования добавляют, что крепкий рубль сделал россиян решительнее. Так, доля тех, кто готовы полететь отдыхать в ближайшую неделю, выросла с 11 до 15%. Но чаще всего туристы выбирают путешествия за две недели или месяц до вылета. С 19 марта рубль укрепился к доллару на 20%.

