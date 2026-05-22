В Похвистневском районе Самарской области нарушено водоснабжение

В селе Малый Толкай Похвистневского района в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 77 частных жилых домов, водоснабжение социально значимых объектов не нарушено.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по восстановлению водоснабжения.

Андрей Сазонов