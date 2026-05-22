В Похвистневском районе Самарской области нарушено водоснабжение
В селе Малый Толкай Похвистневского района в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 77 частных жилых домов, водоснабжение социально значимых объектов не нарушено.
В настоящее время принимаются все необходимые меры по восстановлению водоснабжения.