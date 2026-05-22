Астраханского бизнесмена обвиняют в незаконном хранении рыбы на «Татар-базаре»

В Астрахани под уголовное преследование попал предприниматель, хранивший немаркированную рыбу. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Фото: СУ СКР по Астраханской области

Следствие полагает, что бизнесмен купил более 420 кг осетров, стерляди и сома и хранил рыбу на рынке «Татар-Базар» в Кировском районе. Общая сумма покупки индивидуального предпринимателя составила более 880 тыс. руб.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Марина Окорокова