«Тренд на поддержку детских футбольных школ внутри регионов существует по всей стране»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В мае 2022 года между «Акрон Холдингом» и правительством Самарской области было подписано концессионное соглашение о реконструкции футбольно-тренировочной базы «Академии футбола им. Юрия Коноплева» в Ставропольском районе. В ноябре 2025 года в составе академии открылся крытый футбольный манеж с административно бытовым комплексом, реконструировано здание школы и малый футбольный манеж, построен стадион на 520 мест, начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. До 2028 года будет построен еще один стадион.

Генеральный директор АНО ДО СШ «Акрон-Академия футбола им. Ю.П. Коноплева» Александр Помазан рассказал о том, как развивается одна из современных футбольных академий страны.

В составе холдинга «Акрон» сегодня выстроен отдельный спортивный дивизион, который формирует целую пирамиду. Ее вершина — это футбольный клуб «Акрон», выступающий в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). Еще одна команда участвует во второй футбольной лиге. 75% спортсменов там являются воспитанниками академии Коноплева.

Всего в академию зачислено 325 детей, 75 из которых девочки, сформировано 11 мужских и 4 женские команды с ребятами со всей страны. На нашей территории работает частная образовательная школа. Таким образом, наши воспитанники могут проживать в академии и одновременно получать общее образование. Спортивных академий с собственными общеобразовательными заведениями в стране не так много, поэтому наш пример скорее уникальный для российских регионов.

Сегодня в академии появилась возможность больше участвовать в международных турнирах. В прошлом году сборная детей 2007 -2009 года рождения ездила в Шанхай по приглашению китайской стороны. Наша команда стала победителем этого турнира, а некоторые ребята в составе команды впервые побывали за границей.

На сегодня выпускники академии уже становятся профессиональными игроками. Дмитрий Пестряков и Арсений Дмитриев прошли все этапы подготовки в академии и входят в основную команду клуба «Акрон» в РФЛ. Ряд других футболистов на постоянной основе также привлекаются к тренировкам и матчам основной командой.

Но мы не хотим ограничиваться деятельностью только на территории академии. В наших планах — расширять сеть филиалов академии по Самарской области, чтобы профильные группы и секции появлялись в общеобразовательных школах. Нам необходимо создать массовость занятий футболом. К реализации этой задачи мы уже тоже приступили. В наших филиалах уже занимается больше 500 детей. Однако уже очевидно, что формирование инфраструктуры важно для создания конкуренции между командами на уровне муниципалитетов и городов в составе Самарского региона. От наличия инфраструктуры зависит то, сколько детей придет в футбол и впоследствии могут стать профессиональными игроками.

Тренд на поддержку детских футбольных школ внутри регионов существует по всей стране. К примеру, в прошлые два года мы участвовали в московском футбольном первенстве, однако теперь участие региональных команд там ограничили. Поэтому мы пришли к идее проведения собственного первенства, рассчитанного на команды младших возрастных групп из Самары, Тольятти, Казани, Нижнего Новгорода и других городов. Я убежден, что конкурентная среда между местными школами будет развивать наших учеников. При этом победы наших команд в таких первенствах не являются приоритетом. Мы хотели, чтобы ребята развивались в высоко конкурентной среде. Наличие необходимой инфраструктуры, массовость занятий футболом и конкурентная среда — все это важно для развития и подготовки профессиональных футболистов.