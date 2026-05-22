Астраханцу дали 4,5 года колонии за гранаты, тротиловые шашки и патроны

В Астрахани вынесли приговор по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Суд назначил местному жителю 4,5 года исправительной колонии общего режима и штраф 25 тыс. руб., сообщает «Пункт-А».

Астраханец с 7 гранатами и 3 кг тротила получил 4,5 года колонии

Астраханец с 7 гранатами и 3 кг тротила получил 4,5 года колонии

Из частного дома в Трусовском районе силовики ПУ ФСБ России по региону изъяли 7 ручных осколочных гранат Ф-1, снаряженных тротилом, 7 взрывателей УЗРГМ и зажигательную трубку ЗТП-300. По данным суда, пожилой мужчина больше 1,5 года хранил еще и 8 массивных тротиловых шашек общим весом более 3 кг и 166 автоматных патронов калибра 5,45 мм от автомата Калашникова.

Экспертиза подтвердила, что все оружие и боеприпасы были полностью годны к применению. Приговор астраханцу в законную силу не вступил.

Марина Окорокова