В Самарской области автобус с 44 детьми попал в ДТП

Автобус, в салоне которого находились дети, столкнулся с кроссовером Renault Duster в Ставропольском районе Самарской области, сообщила пресс-служба ГУ МВД России. По информации, которую приводят ТАСС и РИА Новости, в автобусе находилось 44 ребенка.

«Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе. По имеющимся данным произошло столкновение а/м Renault Duster и автобуса, перевозящего детей», — говорится в сообщении. Уточняется, что пострадавших среди них нет.