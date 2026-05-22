В Татарстане направили в суд уголовное дело о мошенничестве при строительстве индивидуального жилья, ущерб по которому превысил 112 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В Казани в суд направили дело о хищении 112 млн рублей у дольщиков

В Казани в суд направили дело о хищении 112 млн рублей у дольщиков

Обвиняемыми по делу проходят трое жителей Казани. Им вменяют мошенничество и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. По версии следствия, один из фигурантов организовал ООО «АльфаСтройКапитал», используя государственную программу субсидирования ипотечных кредитов.

Следствие считает, что с июля 2022 года по февраль 2024 года под предлогом строительства индивидуальных жилых домов фигуранты похитили у 39 жителей республики более 112 млн руб. По данным прокуратуры, часть похищенных средств была направлена на покупку земельных участков и автомобилей премиум-класса, оформленных на третьих лиц.

В рамках расследования арестовано имущество обвиняемых стоимостью свыше 100 млн руб. Еще более 4,3 млн руб. фигуранты добровольно возместили потерпевшим.

