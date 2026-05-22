Российские силы ПВО за шесть часов сбили 65 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 14:00 мск уничтожили 65 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Московской областями. Число уничтоженных над каждым регионом БПЛА в оборонном ведомстве не уточнили.

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали три мирных жителя в районе хутора Жданов Яковлевского округа, сообщал оперштаб региона. Еще один дрон сдетонировал на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородского округа. Ранен мужчина.

По словам тульского губернатора Дмитрия Миляева, над регионом сбиты пять беспилотников. Обошлось без пострадавших и ущерба на земле. В Брянской области, заявляли в оперштабе, уничтожены семь беспилотников, жертв и разрушений также не зафиксировано.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых на подлете к столице БПЛА после 8:00. Информации о пострадавших или повреждениях он не привел. В других регионах сведения о беспилотниках оперативно не прокомментировали.