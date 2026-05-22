Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые пространства, важные инициативы и яркие начинания.

«Апивита» рассказал о пчелах

Греческий бренд натуральной косметики «Апивита» провел мероприятие 20 мая московском арт-баре «Собрание 19» в честь Всемирного дня пчел, чтобы напомнить о том, насколько пчелы нуждаются в защите, и продемонстрировать свою поддержку инициативам, позволяющим сохранять и увеличивать их популяцию. Теперь этот проект марки по развитию устойчивого пчеловодства получил развитие в России и сосредоточен в экопоселении Ажек в Сочи.

Studio2 — по новому адресу

Первая и единственная в Москве студия динамического пилатеса Studio2 открылась в новой локации: один из филиалов сети переехал со Столешникова переулка на проспект Мира. Теперь в мансарде площадью 300 кв. м с видом на «Аптекарский огород» расположились залы для групповых классов на тренажерах реформер, пилатеса на матах и занятий на балансировочных платформах босу, а также пространство персонального тренинга, массажный кабинет, зона отдыха и открытая терраса для сезонных тренировок. Динамический пилатес появился в России 16 лет назад: он был разработан врачами-физиотерапевтами на базе классического метода пилатес на тренажере реформер как комплексный и эффективный вид нагрузки.

«Сила ветра» открывает парусный сезон

23 мая «Сила ветра» открывает парусный сезон вместе с «Выкса-фестивалем» на базе яхт-клуба «Буревестник» на Клязьминском водохранилище в Подмосковье. В этом году тема фестиваля «Куда течет река» максимально созвучна с историей о парусных приключениях и маршрутах. В программе дня запланированы несколько мероприятий: три гонки, лекция «Глазами инженера» о том, куда на самом деле течет Москва-река, мастер-класс по цианотипии с мастерской Blue Devi, ленд-арт на воде от художницы ЛотаЛоты, мастерская бумажных корабликов с O Paper Paper и их запуск с яхты, шахматный турнир от Rep Chess.

Ирина Кириенко