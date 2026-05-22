Скульптуры 80-х годов на фасаде ТЦ «Альянс» в Балакове отреставрируют
В Балакове приведут в порядок скульптурные элементы на фасаде здания, известного как «Мадонна» (ныне ТЦ «Альянс»), расположенного на ул. Ленина, 91. О планах по восстановлению исторических деталей сообщил глава района Сергей Барулин.
Металлические объекты созданы в 1980-х скульптором Виктором Власовым. Жители указывали на их неудовлетворительное состояние.
Элементы фасада демонтируют, затем их реставрацией займутся в Губернаторском техникуме. После приведения в надлежащий вид фигуры вернут на прежнее место.