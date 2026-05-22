Лучшим музейщикам страны вручили награды III Национальной премии в области музейного дела им. Дмитрия Лихачева. Церемония проходила в Малом театре. И многих выступающих прославленная сцена под девятью роскошными хрустальными люстрами, которые периодически двигались вверх-вниз, явно вдохновила на яркие выступления.

Пожалуй, наиболее артистично на сцене смотрелась Алла Манилова: возглавляемый ею Русский музей получил статуэтку в номинации «Выставочный проект» за выставку «Наш авангард».

Вообще, даже странно, что ранее не было у нас такой профессиональной награды Минкульта. Она вручается в рамках международного музейного фестиваля, который в этом году называется «Интермузей. БРИКС+». Премия лишена меркантильности: статуэтки, дипломы, никаких денежных вознаграждений.

Больше всего наград получил Государственный исторический музей. В том числе в номинации «Музейный руководитель» и «Пиар-кампания» (тут, кстати, слово, весьма искреннее и проникновенное, взяла Мария Лемигова, начальник управления внешних связей).

Музей-заповедник «Куликово поле» много фигурировал в шорт-листе, а приз получила в номинации «Экскурсовод». Наталья Новикова буквально пританцовывала на сцене, зажигательно приглашая всех в музей.

Среди тех, кто объявлял лауреатов премии, была и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что буквально выросла в музее, ее мама была искусствоведом, так что про Моне и Мане она знает с раннего детства.

Елена Харламова, художественный руководитель церемонии вручения премии и с недавних пор директор музея-заповедника «Архангельское», отметила, что значит это мероприятие для музейной сферы:

«Это, во-первых, объединяет все сообщество, во-вторых, дает возможность подсветить те лучшие практики, которые мы можем использовать по всей стране. И эта премия, и "Интермузей", и проекты, которые мы делаем, все это показали»

Музеем года признан калининградский филиал Третьяковской галереи, которому в июне исполнится всего-то год. Кстати, датой основания ГТГ считается 22 мая 1856-го, то есть такой неплохой подарок получился, и вовремя.

Дмитрий Буткевич