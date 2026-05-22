Добровольцы начали пополнять первые отряды БАРС в Удмуртии

Первые добровольцы отправились на обучение в региональные подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС), сообщил в Мах руководитель администрации главы и правительства региона Александр Журавлев.

«Для всех участников предусмотрена обязательная 15-дневная подготовка с последующим получением удостоверения. Служба будет проходить исключительно на территории Удмуртии»,— сказал он.

По его словам, в подразделения БАРС вступают ветераны СВО, военные в запасе, сотрудники правоохранительных органов и местные жители. Планируется, что они усилят действующую систему защиты и помогут в противодействии беспилотным угрозам.

Напомним, отряды БАРС начали создавать в Удмуртии с 15 мая. Их предназначение — усилить имеющиеся у республики возможности подавления БПЛА.