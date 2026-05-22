В Чувашии из-за угрозы атак БПЛА отменят концерт на День республики

В Чувашии на фоне угрозы атак беспилотных летательных аппаратов скорректируют программу празднования Дня республики. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

По его словам, праздничный концерт на Красной площади в Чебоксарах пройдет без приглашенных артистов. Вместо них программу подготовят профессиональные коллективы республики.

Решение принято с учетом обращения Общественной палаты Чувашии, предложившей ограничиться официальными и более сдержанными мероприятиями, а также сосредоточить ресурсы на помощи пострадавшим гражданам.

Анна Кайдалова