Незаконная свалка площадью 3 га в Куйбышевском районе Самары ликвидирована на 95%

В Самаре несанкционированная свалка площадью 3 га вдоль дороги в поселок Рубежное ликвидирована на 95%, сообщили в администрации города.

Вывезено порядка 99 тыс. тонн строительных и бытовых отходов. Параллельно подрядчик завозит и разравнивает плодородный грунт.

«Далее совместно с министерством природных ресурсов и экологии Самарской области будут приняты меры по отнесению данного участка к лесному фонду, а также рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего озеленения»,— цитируют в администрации слова главы города Ивана Носкова.

Всего в этом году местные власти планируют устранить 16 крупных свалок: в поселке Мясокомбинат, на ул. Белорусской, ул. Олимпийской и других улицах.

Сабрина Самедова