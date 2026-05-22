Незаконная свалка площадью 3 га в Куйбышевском районе Самары ликвидирована на 95%
В Самаре несанкционированная свалка площадью 3 га вдоль дороги в поселок Рубежное ликвидирована на 95%, сообщили в администрации города.
Вывезено порядка 99 тыс. тонн строительных и бытовых отходов. Параллельно подрядчик завозит и разравнивает плодородный грунт.
«Далее совместно с министерством природных ресурсов и экологии Самарской области будут приняты меры по отнесению данного участка к лесному фонду, а также рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего озеленения»,— цитируют в администрации слова главы города Ивана Носкова.
Всего в этом году местные власти планируют устранить 16 крупных свалок: в поселке Мясокомбинат, на ул. Белорусской, ул. Олимпийской и других улицах.