«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передавать показания счетчиков тепла и горячей воды

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, которые получают тепло и горячую воду от «Т Плюс», о передаче показаний индивидуальных счетчиков. Очередной период их приема продлится до 25 мая.

Юридические лица могут направить данные с помощью дистанционных сервисов:

• личного кабинета клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

• мобильного приложения «ЭнергосбыТ Плюс»;

• сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса».

Форма передачи показаний на сайте доступна с 15-го по 25-е число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ):

• АО ВЦ «Инкомус»;

• ПАО «Пермэнергосбыт»;

• АО «КРЦ-Прикамье».

Уточнить, какой РКЦ обслуживает именно вас, можно в квитанциях на тепло и горячую воду.

Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам / Как передать».

Обращаем внимание, что необходимо передавать показания, даже если они равны нулю. Это важно для качественного учета данных ваших счетчиков.

Важно также соблюдать сроки поверки приборов учета и направлять акты о пройденной поверке в ваш РКЦ, а юридическим лицам – также в Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

Кроме того, показания приборов учета горячего и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» АО «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платежные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тыс. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 13 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

ПАО «Т плюс»