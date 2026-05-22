В Татарстане доля незаконного оборота табачной продукции по итогам прошлого года составила 7,3%. Такие данные представили на семинаре Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

Доля нелегальных сигарет в Татарстане достигла 7,3%

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

В целом по Приволжскому федеральному округу показатель вырос на 0,9 п. п. по сравнению с предыдущим годом.

Среди регионов ПФО Наименьший уровень нелегального оборота сигарет зафиксирован в Чувашии — 1,7%. По данным исследования, в Кировской области доля незаконного оборота составила 3,6%, в Марий Эл — 4,3%.

Анна Кайдалова