На музей кукморских валенок в Татарстане направят 78 млн рублей

В Татарстане на завершение реставрации здания конторы фабрики братьев Комаровых, где жил Н. В. Комаров, и создание музея кукморских валенок выделили 78 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Комитета республики по охране ОКН.

Реставрация деревянного здания, построенного в 1870-х годах, началась в 2025 году. В ходе работ укрепили фундамент и кирпичную кладку, восстановили деревянные конструкции и обновили стропильную систему.

Специалисты также провели восстановление декоративных элементов фасада, в том числе резного портика с колоннами, наличников и тесовой обшивки, характерной для архитектуры второй половины XIX века.

В этом году планируется обработка деревянных конструкций защитными составами, восстановление внутренней отделки, замена инженерных коммуникаций и благоустройство территории.

Анна Кайдалова