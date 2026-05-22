Руководитель управления пресс-службы губернатора Ленинградской области Никита Донцов назначен председателем созданного недавно комитета информационной политики в региональном правительстве, стало известно «Ъ Северо-Запад». У нового ведомства, в которое преобразовалась пресс-служба главы региона, будут более широкие полномочия, сообщил изданию источник в администрации.

Руководитель пресс-службы губернатора Дрозденко возглавил новый комитет в Ленобласти

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Никита Донцов подтвердил «Ъ Северо-Запад» свое назначение. О создании 38-го комитета в структуре областного правительства власти Ленобласти проинформировали 6 мая. Управление пресс-службы губернатора Александра Дрозденко преобразовалось в комитет информационной политики Ленинградской области, в полномочия которого входит освещение деятельности губернатора и правительства региона. Новое ведомство находится в прямом подчинении главы Ленобласти.

Помимо ведения всего медиаблока областного правительства в задачи комитета информационной политики входит также объединение системы информирования населения о деятельности правительства и приведение ее в более удобный и современный формат, рассказал «Ъ Северо-Запад» источник, близкий к администрации Ленобласти. Сейчас эта система довольно разрознена.

Никита Донцов был назначен руководителем управления пресс-службы губернатора Дрозденко 31 марта 2026 года. Будучи профессиональным политологом и медиаменеджером, ранее господин Донцов курировал молодежные и электоральные проекты «Единой России», в частности, возглавлял общественное движение «Петербург — город перемен».

Александра Тен