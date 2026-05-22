В Самаре средний сбор на выпускной вечер составил 20 тысяч рублей

В Самаре средний сбор на выпускной для учеников 11 класса составил 20 тыс. руб., для 9 класса — 12 тыс. руб., выяснили в SuperJob.

При этом 13% респондентов сообщили, что 9 классы не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей одиннадцатиклассников такой ответ дали 8% опрошенных.

Выпускной наряд — отдельная строка бюджета. В среднем, одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18 тыс. руб., для дочери — в 17 тыс. руб. В 11 классе на юношей тратят в среднем 21 500 руб., на девушек — 24 тыс. руб.