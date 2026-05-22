КамАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю в июне-июле из-за роста заказов

Сотрудники КамАЗа продолжат работать пять дней в неделю в июне-июле 2026 года, сообщили в компании. Решение принял гендиректор КамАЗа Сергей Когогин из-за увеличения портфеля заказов.

«Эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа»,— пояснили в пресс-службе компании.

В начале апреля КамАЗ рассматривал переход на четырехдневную рабочую неделю и снижение годового плана производства с 1 июня. Рынок тяжелых грузовиков в России сократился на 40% год к году, уточняли тогда в компании. КамАЗ, в частности, снизил объем продаж на 15%, а рыночную долю увеличил до 37%. Сокращение рабочей недели при этом не обсуждалось в отношении подразделений «непрерывного производства».