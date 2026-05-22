Канадские медиа обсуждают решение премьер-министра провинции Альберта Даниэль Смит о проведении осенью не имеющего обязательной силы референдума, на котором жители должны либо поддержать сохранение Альберты в составе Канады, либо уполномочить власти на проведение полномасштабного референдума о независимости. Комментаторы говорят, что таким запутанным способом госпожа Смит, пытаясь снять остроту вопроса о выходе из Канады, только усугубляет ее.

Демонстрация сепаратистов в Альберте, Канада

Фото: Todd Korol / File Photo / Reuters Демонстрация сепаратистов в Альберте, Канада

Сепаратизм в Альберте стал гораздо более взрывоопасным

Путанно сформулировав вопрос референдума, Даниэль Смит рискует свести на нет все свои достижения… Это даже не вопрос о «да» и «нет». Речь идет о выборе между символическим принятием объединенной Канады и потенциальным путем к возможному и реальному голосованию об отделении. Вопрос призван утихомирить противоборствующие стороны, но в итоге он в той или иной степени вызовет недовольство у обоих. Но прежде всего это втягивает провинцию в разрушительную кампанию, омраченную неопределенностью, и угрожает тем вполне реальным успехам, которых добилась Альберта. И все это вполне может поглотить премьер-министра, так много сделавшего для достижения этих побед.

Загадка референдума Даниэль Смит — ей придется дать объяснения

Если у вас болит голова, когда вы читаете эту колонку, то это не потому, что вы слишком быстро ели мороженое. Многие люди сбиты с толку. Некоторые даже не знают, как реагировать. Многие сочли, что выступила премьер-министр Смит хорошо, но они не могут без посторонней помощи понять, к чему она вела.

Вся эта история с независимостью Альберты, как представлялось, должна была решиться при помощи четкого вопроса, требующего от жителей Альберты четкого ответа. Казалось бы, все довольно просто. Увы, этого не будет. Жители Альберты не смогут сказать, хотят ли они, чтобы она оставалась частью Канады, или нет. По крайней мере не сейчас. А, возможно, и никогда.

Даниэль Смит не сепаратистка. Она оппортунистка, которая взяла на себя слишком много

Госпожа Смит не создавала сепаратистского монстра, но она вскармливала и взращивала его — и к настоящему моменту она утратила контроль над ним… Теперь ей приходится пытаться сохранить поддержку сепаратистского крыла собственной партии, не теряя при этом успехов, достигнутых в отношениях с Оттавой.

Ей приходится прокладывать путь между 300 тыс. открытых сепаратистов, 400 тыс. открытых федералистов (сторонников единства Канады.— “Ъ”), группами коренных этносов… и миллионами других жителей Альберты, занимающих разные позиции в спектре отношения к сепаратизму,— и все это ради того, чтобы сохранить первоначальную поддержку сепаратистов. Но проблема в том, что, вырастив чудовище, можно в какой-то момент оказаться им проглоченным.

Даниэль Смит объявила, что Альберта проголосует по поводу начала работы над референдумом по отделению

Назовем это вопросом о задавании вопроса. Что примечательно, это первый случай, когда сама Смит выдвинула идею проведения референдума о сепаратизме.

Премьер-министр неоднократно подчеркивала свою приверженность Канаде — она сказала в четверг, что на любом референдуме проголосовала бы за то, чтобы остаться в ее составе,— но при этом с пониманием относится к недовольству движения по отношению к Оттаве. В последние месяцы она сталкивается с растущим давлением со стороны сепаратистов из числа своего электората, которые грозят ей политическими последствиями, в случае если она не поддержит их дело.

Подготовила Яна Рождественская