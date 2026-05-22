В Башкирии будет тепло и солнечно

В Башкирии 23 мая ожидается малооблачная погода без осадков, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-западный, западный 3–8 м/с, днем местами порывы достигнут 13 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +7…+12°, в восточных районах — до +2°, днем поднимется до +24…+29°.

Видимость на дорогах будет хорошей.

В Уфе также ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Ночью похолодает до +7…+9°, в центре города — до +12°, днем потеплеет — до +27…+29°.

Майя Иванова