В лагерях Татарстана детей обучат действиям при угрозе атаки БПЛА
В Татарстане в рамках летней оздоровительной кампании в детских лагерях организуют обучение действиям при угрозе беспилотных летательных аппаратов и объявлении ракетной опасности. Об этом сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.
В лагерях Татарстана детей обучат действиям при угрозе атаки БПЛА
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Дети отработают действия при различных чрезвычайных ситуациях и пройдут практические тренировки по эвакуации и противопожарной безопасности.
В лагерях уже определены безопасные зоны и помещения для укрытия, размещены памятки с инструкциями, актуализированы контакты экстренных служб.
Первая смена в загородных лагерях стартует 31 мая. Всего летом планируется охватить более 40 тыс. детей.