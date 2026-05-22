В лагерях Татарстана детей обучат действиям при угрозе атаки БПЛА

В Татарстане в рамках летней оздоровительной кампании в детских лагерях организуют обучение действиям при угрозе беспилотных летательных аппаратов и объявлении ракетной опасности. Об этом сообщил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дети отработают действия при различных чрезвычайных ситуациях и пройдут практические тренировки по эвакуации и противопожарной безопасности.

В лагерях уже определены безопасные зоны и помещения для укрытия, размещены памятки с инструкциями, актуализированы контакты экстренных служб.

Первая смена в загородных лагерях стартует 31 мая. Всего летом планируется охватить более 40 тыс. детей.

