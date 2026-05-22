Прикамье заняло третье место в РФ по росту суммы выдаваемых потребкредитов

В апреле 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил в Пермском крае 161,3 тыс. руб. По сравнению с апрелем прошлого года средний размер кредита в Прикамье увеличился на 10,9%. Регион вошел в число лидеров среди субъектов РФ по этому показателю. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах в апреле 2026 года был отмечен в Москве (304,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (262,2 тыс. руб.), Московской области (242,3 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (209,5 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (204,4 тыс. руб.).

Что касается региональной динамики, то наибольший рост среднего чека потребкредита в апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Нижегородская (+12,6%) и Саратовская (+11,3%) области, Пермский (+10,9%) и Хабаровский (+9,7%) края, а также Воронежская область (+8,9%).