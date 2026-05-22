Набиуллина: ЦБ видит случаи, когда банки снижают резервы

Центробанк фиксирует отдельные случаи, когда российские банки минимизируют резервы, пытаясь поднять базу для бонусов. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на VIII съезде Ассоциации банков России, пишет ТАСС.

«Мы видим отдельные случаи, сразу оговорюсь, что это не массовая практика, но отдельные случаи, когда не учитываются риски. И знаете, по какой причине они не учитываются? Потому что у менеджеров некоторых банков бонусы привязаны либо к чистой прибыли, либо к нормативам достаточности капитала. И занижая, минимизируя резервы, они пытаются поднять базу для бонусов», — отметила она.

Также глава регулятора заявила, что большинство заемщиков корпоративного сектора прибыльны, хорошо обслуживают кредиты, а рисков финансовой стабильности нет.

«Сейчас в фокусе внимания, конечно, кредитные риски заемщиков. Вы анализируете своих заемщиков, мы анализируем ваших заемщиков, видим, что большинство из них прибыльны», — уточнила Набиуллина.

При этом глава регулятора заявила, что те заемщики, которые уже набрали большую долговую нагрузку, требуют особого внимания. Центробанк также проанализирует бизнес-планы заемщиков-юрлиц, которым ранее были предоставлены льготы по кредитам, отметила Набиуллина.

