В Татарстане с начала сезона клещи покусали 2 тысячи человек

В Татарстане с 25 марта за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 2 тыс. человек, включая 457 детей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольшее число обращений отмечено в Казани, в столице Татарстана клещи укусили 502 человека. В Набережных Челнах обратились за медицинской помощью 214 человек, в Альметьевском районе — 218.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 3,9 тыс. обращений.

По данным ведомства, случаев заражения клещевыми инфекциями в регионе не зарегистрировано.

Анна Кайдалова