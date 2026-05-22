«Есть маленькое, почти неуловимое преимущество "Краснодара"»

24 мая состоится суперфинал Кубка России, который завершит футбольный клубный сезон. В Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». На матче ожидается аншлаг. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Ажиотаж перед суперфиналом Кубка серьезный. Пресс-служба «Краснодара» уже сообщила, что болельщики разобрали все доступные билеты. На сайтах перекупщиков заветные квитки еще остаются. Но придется отдать минимум 6,5 тыс. руб. даже за то, чтобы попасть на место в верхнем секторе за воротами. Если же хотите смотреть игру с комфортом, готовьте 50 тыс. руб. или 150 тыс. руб. за VIP-места у поля. Но зрелище, которое готовят нам «Спартак» и «Краснодар», того стоит, уверен комментатор Александр Аксёнов:

«Думаю, мы увидим результативный матч. Если будет пять-шесть голов, я не удивлюсь. То есть нас ожидает очень классный футбол».

Что касается фаворита в борьбе за Кубок, то его не увидели даже букмекеры. Коэффициенты на победу той и другой команды почти равны. Есть маленькое, почти неуловимое преимущество южан, но это понятно: они все-таки в РПЛ боролись за чемпионство. Хотя футбольный эксперт Дмитрий Булыкин никаких преимуществ «Краснодара» не видит:

«Команды будут очень хорошо замотивированы в этой игре. Нас ждет очень интересный финал, в котором фаворита нет. Выиграть может любая команда, но от этого, наверное, будет более зрелищный и красивый матч. Надеюсь, он будет голевым. Можно, конечно, еще и пенальти посмотреть, но это уже будет высший пилотаж».

Перед игрой эксперты, конечно, обсуждают все тонкости составов. Он, кстати, с финансовой точки зрения посолиднее у «Спартака». Совокупная стоимость игроков московского клуба — почти €126 млн, а у «быков» эта цифра недотягивает до €118 млн. При этом у южан как минимум на двух позициях есть футболисты, которые превосходят спартаковских коллег. Первый — это Джон Кордоба. В атаке удержать колумбийского парня мало кому удается. Во-вторых, речь про вратаря Станислава Агкацева. Уровень голкипера «быков» действительно выше, чем спартаковца Александра Максименко, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Это просто две планеты, которые даже близко не стоят друг к другу. Речь не только про отражение пенальти, но и в целом про игру ногами, и спокойствие, и выбор позиции, про то, как они действуют на линии».

После таких оценок вспоминается старая футбольная мудрость про то, что вратарь — это полкоманды. Хотя у «Спартака» есть другое преимущество, считает футбольный эксперт Александр Гришин:

«Первое — это трибуны. Второй момент: москвичи все-таки готовились дома. Они уже в таких хороших условиях. "Краснодару" же предстоят перелет, гостиница… Это немножко другое. Поэтом такой плюс у "Спартака" в этой игре есть».

Но на вопрос, какая команда сильнее здесь и сейчас, как ни крути, ответить сможет только футбольный матч, который не стоит пропускать, даже если вы далеки от футбола. Все-таки две самые атакующие команды страны не так уж часто встречаются при переполненных трибунах в «Лужниках», да еще когда на кону стоит титул обладателя Кубка страны. Так что если уж не с трибун, то по телевизору такую встречу точно стоит посмотреть. В прямом эфире все покажет общедоступный телеканал Матч ТВ в 18:00.

Владимир Осипов