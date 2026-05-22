Глава СКР затребовал доклад о расследовании нападения подростка на женщину в Перми

В центральный аппарат СКР представят информацию о расследовании обстоятельств применения несовершеннолетним насилия в отношении женщины в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на которой видно, как подросток бьет пассажирку автобуса, сделавшую ему замечание из-за курения в салоне. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Личность подростка установлена, им оказался 15-летний житель Перми.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.