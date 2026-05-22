Зарубежные СМИ: Почему Дональд Трамп не стал подписывать закон об ИИ?

Белый дом в последний момент отказался принимать новое регулирование искусственного интеллекта. Дональд Трамп отложил подписание указа после разговора с Илоном Маском и Марком Цукербергом, пишет The Washington Post. Изначально на торжественную церемонию пригласили лидеров ведущих компаний-разработчиков, но в итоге некоторым из них пришлось разворачивать самолеты на полпути к Вашингтону. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Причиной резкой смены планов президента СМИ называют беспрецедентное давление со стороны Кремниевой долины. Politico пишет, что указ о регулировании нейросетей стал новой линией раскола среди союзников Трампа.

20 мая стало одним из самых насыщенных дней в истории индустрии искусственного интеллекта, отмечает Axios. За несколько часов Anthropic объявила о выходе на прибыльность, Nvidia — о рекордных доходах, а OpenAI рассказала о решении геометрической задачи, над которой ученые бились 80 лет. На этом фоне Дональд Трамп собирался подписать указ о новой системе отношений между государством и IT-гигантами. Документ предполагал добровольную передачу правительству новых моделей за 90 дней до официального релиза ради проверки на киберугрозы.

По данным последних опросов, которые приводит издание, 70% американцев считают, что нейросети развиваются слишком быстро. Именно общественный страх массовых увольнений, роста цен на электричество и концентрации власти у IT-корпораций стал политической проблемой для Белого дома.

Как пишет The Washington Post, указ сорвался буквально за несколько часов до церемонии подписания после серии звонков от лидеров индустрии, включая Илона Маска и Марка Цукерберга. Ключевую роль также сыграл бывший советник по криптовалютам Белого дома Дэвид Сакс.

Им удалось убедить президента, что даже «добровольная» система проверок может превратиться в скрытое лицензирование. Компании опасаются, что фактически им придется получать одобрение государства на выпуск новых моделей. Особенно действенным оказался аргумент о соперничестве с Китаем. В индустрии заметили, что любые дополнительные проверки замедлят американские компании и дадут Пекину шанс вырваться вперед в гонке нейросетей.

Впрочем, отмена церемонии, по мнению Politico, обернулась политической неловкостью: Трамп публично раскритиковал документ, который готовила его собственная команда. «Мне не понравились некоторые пункты. Сейчас мы опережаем и Китай, и вообще всех в мире, и ничто не должно помешать этому лидерству»,— приводит слова президента издание.

При этом сам Белый дом, видимо, до конца не понимал, насколько сильным будет сопротивление в индустрии. Главы некоторых компаний, включая OpenAI и Anthropic, вообще отказались лично приезжать на церемонию.

Reuters отмечает, что Белый дом не отказался от идеи контроля над искусственным интеллектом. Документ не только вводил проверки моделей, но и обязывал власти активнее использовать нейросети для защиты банков, больниц и государственных сетей от кибератак. Поводом для тревоги стала новая модель Mythos от Anthropic. Компания сама предупреждала, что такие системы могут резко увеличить возможности хакеров.

При этом нынешняя история показала, насколько сильным остается влияние крупнейших технологических компаний на Белый дом, заключает Reuters.