Молодое поколение ищет дюпы так же, как и брендовые товары. Исследование о запросах зумеров провела компания Accio. Чаще всего пользователи искали копии брендовых платьев, на втором месте оказалась обувь, и на третьем — сумки. В случае с одеждой заметна сезонность: весной и летом возникает пик спроса на дюпы. Яркие примеры — платья-фартуки Miu Miu и сланцы The Row.

Напомню, что речь не о подделках. Такое принято называть оммажем. Дюпы (соцсети укоротили слово duplicate) не копируют логотипы и торговые марки, но воспроизводят силуэты, эстетику и функциональные особенности оригинала. Это удерживает их в правовом «сером» поле: на грани между вдохновением и нарушением прав на внешний вид товара.

Модные аналитики пишут, что в 2026 году dupe culture перестает быть нишевым явлением и становится массовой потребительской привычкой. Тренд подпитывается несколькими факторами, прежде всего ростом цен на люкс, доминированием соцсетей с видеороликами как каналов открытия товаров и общей ценовой чувствительностью покупателей в условиях экономической неопределенности.

Потребительское поведение меняется: почти треть взрослых в США признались, что намеренно покупали dupe премиального или люксового товара. Поколение Z воспринимает дюпы без стыда: для них это рациональный выбор, а не признак низкого статуса. На этом фоне люксовым и fashion-брендам приходится пересматривать стратегию: теперь нужно доказывать ценность оригинала через качество материалов, происхождение, ручную работу и индивидуальный подход к клиентам. В Accio отмечают, что бизнесу придется убеждать покупателя в ценности товара и подталкивать его к концепции «меньше, но лучше».

Реселлеры и e-commerce активно подхватывают тренд: дюпы становятся частью коммерческой стратегии на крупных платформах. Эксперты рассуждают, что культура дюпов — это не временный всплеск, а долгосрочный сдвиг в потребительском поведении, который может сохраняться вплоть до следующего десятилетия.

Яна Лубнина