На московском рынке коммерческой недвижимости формируется новая категория бизнес-центров, где спортивная инфраструктура занимает более 7% арендопригодной площади. Эпоха же офисных спортзалов в подвальных помещениях уходит в прошлое, уступая место спортивным кластерам, которые меняют экономику и функцию бизнес-центров.

Эксперты компании CMWP полагают, что это новый тренд — включение в состав многофункциональных комплексов профессиональных спортивных объектов, от падел-кортов до футбольных полей и термальных комплексов. Сейчас, по данным специалистов компании Level Group, в большинстве московских бизнес-центров, где спортивная составляющая предусмотрена, ее площадь обычно занимает от 1 до 7%.

Эксперты выделяют три ключевых сценария наполнения объекта спортивной составляющей. Первый — от 1 до 3% арендопригодной площади, это минимальный формат до 500 кв. м. Как правило, это фитнес-студия и велнес-зона. От 3 до 7% — расширенный формат, речь уже о полноценном фитнес-клубе площадью до 4,5 тыс. кв. м. Более 7% арендопригодной площади — уровень, когда спорт становится одной из ключевых функций проекта.

Аналогичный сдвиг наблюдается и в жилье, отмечают эксперты компании «22/11 Девелопмент». Спортивная функция перестала быть бонусом и стала частью базового стандарта премиального продукта. Причем фитнес-зала уже недостаточно. Покупатель ожидает полноценной инфраструктуры: корты, бассейн, пространства для бега. Вписать все это в пятно застройки экономически невозможно, поэтому девелопер, который думает о продукте серьезно, проектирует не только сам жилой комплекс, но и прилегающую территорию.

