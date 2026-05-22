«В 1937-м Эдвин Герберт Лэнд вплотную занялся фототехникой»

Америка — страна возможностей. По крайней мере, такой она стала для ученого-оптика Эдвина Герберта Лэнда. Его дед перебрался в Штаты из Одессы в 1880-м, его отец преуспел в бизнесе, утилизируя металлолом, а Эдвин Лэнд поступил в Гарвард, решив посвятить себя разработке поляризующих линз для автомобильных фар, которые освещали дорогу, не ослепляя встречные машины.

За несколько лет он получил патенты на поляризационные фильтры не только для фар, но и для фотоаппаратов, в 1937-м основал собственную компанию Polaroid и вплотную занялся фототехникой. В 1948-м фотоаппарат, выдающий снимки за 60 секунд, появился в продаже. Первая партия была раскуплена за один день.

Позднее Лэнд занимался техникой для военной разведки, запатентовал 500 изобретений, был советником президента Никсона и основал Институт фундаментальных исследований, сделавший большой вклад в изучение ДНК. Остановись, мгновенье, ты прекрасно.

Павел Шинский