Уйти из большого спорта можно по-разному, но то, как это сделал американский автогонщик Бобби Айзек, вошло в историю автоспорта как нечто уникальное и удивительное. В 1960-х и 1970-х гг. прошлого века Айзек был настоящей звездой. Он выиграл множество гонок в знаменитой серии NASCAR. Долгое время был самым быстрым на знаменитой трассе Таладега, пройдя круг со скоростью 323 км/ч, и установил 28 рекордов скорости. Некоторые из которых действуют до сих пор.

И вдруг на пике славы происходит из ряда вон выходящее событие. Прямо во время гонки NASCAR Айзек по рации сообщает владельцу команды, что больше никуда не поедет. После этого он добирается до пит-лейна, выходит из машины и просто отправляется домой. Потом он объяснил шокированным фанатам, что сделать это ему велели голоса, прозвучавшие в голове. В странном послании говорилось, что если гонщик останется в авто, произойдет что-то страшное. Пресса тут же связала это решение Айзека со смертью другого гонщика Ларри Смита, который ранее погиб во время этих заездов.

Но в итоге голоса не смогли отговорить Бобби Айзека вернуться в опасный спорт. Спустя год он все-таки продолжил выступать в знаменитой гоночной серии. И в 1977-м случилось то, о чем его так настойчиво предупреждали голоса. Известный гонщик умер от сердечного приступа прямо во время заезда. Врачи поставили диагноз «тепловое истощение».

Владимир Осипов