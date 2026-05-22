«Креатинин чаще стали рассматривать и как топливо для мозга»

Креатин — популярная добавка для спортсменов, это вещество обычно ассоциируют со спортзалом и набором мышц. Но ученые все чаще стали рассматривать его и как топливо для мозга. О последнем исследовании на эту тему сообщает журнал Science.

Организм вырабатывает креатин естественным образом. Он синтезируется в печени, почках и поджелудочной железе из аминокислот. Авторы исследования поясняют, что креатин — это своего рода пауэрбанк для клеток. Все дело в АТФ, главной «энергетической валюте» организма. Мозг тратит ее с бешеной скоростью на мысли, память, концентрацию, реакции. Креатин помогает восстанавливать эти запасы, особенно когда мы на пределе: мало поспали или испытали стресс.

Поэтому исследователи начали изучать креатин не только как спортивную добавку. Особенно заметен эффект у пожилых людей, вегетарианцев и тех, кто мало спит. В одном эксперименте после бессонной ночи большая доза креатина буквально подзарядила мозг участников на несколько часов. Они быстрее соображали и лучше проходили тесты.

При этом речь не идет о таблетке для ума. Креатин не заменит сон, питание и тренировки. Многие эффекты пока выглядят умеренными. Часть научного сообщества считает, что вокруг «креатина для мозга» уже начинается типичный велнесс-хайп, когда рынок добавок растет быстрее ожиданий. Так что до настоящего биохакинга мозга пока далеко. Доказательств пока недостаточно, а многие громкие заявления требуют более серьезных клинических испытаний.

Анна Кулецкая