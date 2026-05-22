Социальный фонд начислил недоимку ФК «Пари НН» на 2,2 млн рублей

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области доначислило АНО «Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород"» недоимку на сумму почти 2,2 млн руб. «Пари НН» пытается обжаловать это решение в арбитражном суде.

Согласно исковому заявлению клуба, он также хочет признать недействительным начисление пеней в размере 323,4 тыс. руб. и штраф 435,5 тыс. руб. Иск принят к производству, суд начнет рассматривать его в июле.

Галина Шамберина