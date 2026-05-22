Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг Татарстана на уровне ruAAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Татарстана на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Данный уровень соответствует наивысшей оценке кредитоспособности по национальной шкале.

В агентстве отметили высокий уровень развития экономики и инвестиционного климата Татарстана, благоприятную демографическую ситуацию, развитый рынок труда, а также сбалансированность регионального бюджета и сильные показатели долговой нагрузки.

Анна Кайдалова