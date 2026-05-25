ЖК «Платина». Дом вашего масштаба

Как и в мире искусства, на рынке недвижимости есть свои шедевры. Их объединяют исключительная локация и безупречное наполнение, создающие ощущение эксклюзивности объекта. Жилой комплекс «Платина» в Новосибирске — тот самый редкий вид.

Визуальная доминанта центра

Локация жилого комплекса — участок на границе Октябрьского и Центрального районов. Район, известный как Новый центр, закрепил за собой статус одного из самых дорогих. Премиальные ЖК здесь соседствуют со знаковыми культурными объектами: театр «Глобус», НОВАТ, бизнес-отель «Гранд-Автограф» (ex Marriott Novosibirsk). Прямо за окном — Закаменский сквер с вековыми елями. В 100 метрах от участка строительства находится станция метро «Октябрьская», поблизости — медицинские центры, детские сады, школы, высшие учебные заведения.

Нужный тон задает архитектура жилого комплекса в стиле современной классики с элементами ар-деко. Концепцию разработала мастерская Фефелова, архитекторы таких запоминающихся проектов, как отель «Гранд-Автограф» и ЖК Montblanc в Новосибирске.

Две величественные башни, 29 и 28 этажей, впечатлят эстетикой материалов, форм и линий. Монументальность и четкие вертикали, арочные выступы под окна и, конечно, роскошные интерьеры внутри — все это создает эстетику ар-деко. Асимметрия башен, лепнина и зеркальные витражи — отсылка к нью-йоркским небоскребам, где живут успешные бизнесмены, кинозвезды, звезды спорта.

Десятки образцов камня, металла и стекла прошли тщательный отбор, чтобы долгие годы сохранять внешний вид и обеспечивать долгосрочную ценность недвижимости.

Из окон открывается панорамный вид на город: сквер с вековыми деревьями, центр города или набережная Оби с четвертым мостом. Высота потолков и ширина остекления подобраны так, чтобы город за окном воспринимался как часть личной гостиной.

Знакомство с домом начинается в лобби

Пространство площадью более 350 кв. м с высотой потолков до 5 м подчеркивает статус и уровень заботы о гостях и резидентах. На входе встречает консьерж.

Еще одна опция — коворкинг в ЖК. Отдельное оборудованное пространство экономит время на дорогу до офиса и предоставляет возможность провести переговоры или встречу, не покидая дома. Жить активной жизнью позволяет тренажёрный зал в жилом комплексе. Рядом с лобби находится игровая, организованная по принципу «умной среды», которая «растет» вместе с резидентами.

Автор визуального стиля общих помещений — новосибирский архитектор Ирина Бетрозова, многократный лауреат конкурсов в области архитектуры и дизайна.

Находиться в центре и сохранять приватность частной жизни — тот баланс, который удалось воплотить в жилом комплексе.

В доме предусмотрено несколько входных групп. Потоки жильцов, гостей и обслуживающего персонала разделены. В доме предусмотрены 4 лифта, включая сервисный. Для резидентов — индивидуальные ключи доступа на этаж. Ограниченное количество квартир на этаже создает ощущение закрытого клуба. Жителям ЖК «Платина» будет доступен премиальный сервис 24/7.

Жить исключительно

При разработке планировочных решений первое, что учитывали проектировщики, — индивидуальность. Квартирография представлена широким диапазоном планировочных решений. Есть свободные планировки, квартиры с перегородками и без, без отделки или с предчистовой отделкой. В наличии индивидуальные планировки с мастер-спальнями. Площадь квартир — от 37 до 178 кв. м.

Архитектурный люкс — высота потолков в квартирах до 3,5 м. Трехметровые панорамные окна в пол создают место притяжения для всех членов семьи. Дополнят планировочные решения террасы, балконы и лоджии.

Двор «Платины» объединяет территорию двух башен. Натуральный камень в оформлении рельефа, геометричные клумбы, встроенные источники света создают восприятие двора как части современного пространства. Во дворе нет места автомобилям. Для этого предназначен трехуровневый подземный паркинг.

Срок сдачи жилого комплекса — 2029 год.

Жить в ЖК «Платина» — значит заявить о своем статусе, не произнося ни слова.

