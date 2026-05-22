Рафик Якубов занял пост спортивного директора «Лады»

Рафик Якубов назначен на должность спортивного директора тольяттинского хоккейного клуба «Лада». Об этом сообщаеи пресс-служба спортивной организации.

Во время карьеры игрока Рафик Якубов выступал за «Ладу» с 1992 по 1995 год. Вместе с тольяттинским клубом он завоевал Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году. В качестве функционера Якубов трудился в системе СКА (Санкт-Петербург), был генеральным менеджером казанского «Ак Барса», «Нефтехимика» из Нижнекамска. С 2023 по 2025 год работал в «Ладе», а сезон-2025/26 он проаел на позиции спортивного директора в московском «Динамо».

