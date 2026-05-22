В Уфе у конгресс-холла «Торатау» перекроют улицы из-за последнего звонка

Возле конгресс-холла «Торатау» в Уфе 26 мая перекроют дороги из-за общегородского «Последнего школьного звонка», сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, с полуночи до 16:00 перекроют парковки на нижней и верхней площадках амфитеатра, а также возле Конгресс-холла «Торатау».

С 12:00 до 16:00 будут закрыты улицы Генерал-губернатора Перовского, Заки Валиди (от Гафури до Аксакова) и Гафури (от Пятигорской до Пушкина).

На это время изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Выезды из дворов, расположенных в зоне перекрытий, будут заблокированы, обращает внимание мэрия.

Майя Иванова